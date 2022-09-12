Глава МВС: Питання відновлення безпеки для людей на деокупованих територіях залежить від багатьох факторів, але йдеться про дні, а не тижні

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголошує, що безпека для повернення українців на звільнені території залежить від низки чинників, але всіх заходів для цього буде вжито в найкоротший час.

"Графік відновлення життєдіяльності залежить від населених пунктів. Наприклад, те, що ми можемо сказати про Балаклію, ми поки що не можемо сказати про Ізюм... Визначений час залежить і від забрудненості. Наразі ми говоримо, звісно, про дні, це вже не місяці і не тижні. Дні, коли можна повернутися (людям - ІФ-У)", - сказав Монастирський журналістам у понеділок у Києві під час презентації проєкту "Герої МВС", відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", коли саме відновлять роботу структурних підрозділів на деокупованих територіях і можна буде говорити про відновлення безпеки для людей.

Глава МВС наголосив, що з питанням відновлення безпеки для людей пов'язано дуже багато чинників.