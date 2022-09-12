Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам'яті королеви Єлизавети II

Президент Володимир Зеленський відвідав резиденцію посла Великої Британії в Україні, де вшанував пам'ять королеви Єлизавети II, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що український президент зробив запис у книзі скорботи та поклав квіти на території резиденції. Також він висловив щирі співчуття від імені українського народу Сполученому Королівству та країнам Співдружності.

"Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття у зв’язку зі смертю Її Величності Королеви Єлизавети ІІ. Українки та українці поділяють цю важку втрату. Сумуємо разом зі Сполученим Королівством, Співдружністю націй та всіма підданими британської корони. Пам'ять про Її Величність та її самовіддане служіння своєму народові назавжди залишиться в історії людства", – написав Зеленський у книзі скорботи.

Він також поспілкувався із представниками посольства Великої Британії в Україні.

В Офісі президента додають, що у церемонії вшанування пам'яті королеви також узяв участь керівник ОП Андрій Єрмак.

Як повідомлялося, 8 вересня Єлизавета II померла в замку Балморал у Шотландії на 97-му році життя. У зв'язку з цим у Великій Британії було оголошено жалобу, вона триватиме до її похорону, який, за даними ЗМІ, очікується у Вестмінстерському абатстві через 10 днів після її смерті.