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11:46 12.09.2022

Деякі підрозділи військ РФ на півдні налаштовані скласти зброю – ОК "Південь"

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Деякі підрозділи військ РФ на півдні налаштовані скласти зброю – ОК "Південь"

Деякі підрозділи військ РФ на півдні України налаштовані скласти зброю та намагаються вести переговори про це зі Збройними силами України, повідомила очільниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Наразі ми вже маємо інформацію про те, що деякі підрозділи російських окупаційних військ, які опиняються в певних умовах через загини лінії фронту, в дуже скрутних умовах, вони налаштовані вести перемовини з підрозділами Збройних сил України та Сил оборони, й намагаються вести ці перемовини про умови того, як вони складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права", - сказала Гуменюк в ефірі "24 каналу" в понеділок.

За її словами, зараз вже є інформація про те, що офіцери цих підрозділів отримали завдання просто залишати позиції в будь-який спосіб, який їм буде на той момент доступний, тобто йти або назад до своїх, або складати зброю і виходити з так званої "бойової гри".

"Тобто є вже певні розхитування, деморалізація - така глибока, що навіть командування усвідомлює, що їм далі рухатися нікуди", - наголосила Гуменюк.

Вона розповіла, що українські військові просунулися на кілька десятків кілометрів углиб позицій ворога.

"Справді, пройдено дуже багато, і це заглиблення є на кілька десятків кілометрів навіть порівняно з тим, що було", - зазначила Гуменюк.

Спікер також звернула увагу на те, що РФ знову переформатувала корабельне угрупування в Чорному морі.

"Є таке враження, що вони вигнали великі десантні кораблі, напевно, для того, щоб не було порушень техніки безпеки, коли вони перебувають у своїх пунктах постійного базування, тому що вони там уже затрималися довго, а зараз росіяни мають побоювання того, що "бавовнятко" завітає і до морських пунктів базування", - зазначила Гуменюк.

Теги: #наміри #військові_рф #ок_південь

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