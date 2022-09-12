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08:07 12.09.2022

ЗС України ліквідували на південному напрямку 40 окупантів, 4 танки, 3 гаубиці, склад боєприпасів у Новій Каховці

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ЗС України ліквідували на південному напрямку 40 окупантів, 4 танки, 3 гаубиці, склад боєприпасів у Новій Каховці

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) ліквідували на південному напрямку 40 окупантів, 4 танки, 3 гаубиці склад боєприпасів у Новій Каховці, повідомило Оперативне командування "Південь".

"Узагальнені втрати ворога за бойовий день становлять 40 рашистів, 4 танки та ще 4 одиниці броньованої техніки, 3 самохідні гаубиці "Мста-С", склад боєприпасів у Каховці", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українська авіація завдала 3 удари, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 270 вогневих завдань, пов'язаних зі знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби, двох складів боєприпасів.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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