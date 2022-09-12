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08:04 12.09.2022

Єрмак: Україні потрібна достатня кількість засобів ПРО для захисту себе та Європи від російських ракет

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Єрмак: Україні потрібна достатня кількість засобів ПРО для захисту себе та Європи від російських ракет

Україні потрібна достатня кількість засобів протиракетної оборони (ПРО) для захисту себе та Європи від російських ракетних ударів, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни продовжують удари по українських об'єктах критичної інфраструктури. Це означає, що РФ – терористична держава. Але оскільки електромережі України та ЄС синхронізовані, європейці теж можуть постраждати. Тож, Україні потрібна достатня кількість засобів ПРО, щоб захистити як себе, так і Європу", - написав Єрмак у мікроблозі Твіттер у неділю ввечері.

Як повідомлялося, у неділю ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі в Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, унаслідок чого там повністю не було електро- та водопостачання.

 

 

 

Теги: #про #захист #єрмак

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