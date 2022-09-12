Події

07:58 12.09.2022

Електропостачання Дніпропетровської області відновлено повністю

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Електропостачання Дніпропетровської області відновлено повністю

Енергохолдинг ДТЕК повідомив про повне відновлення електропостачання в Дніпропетровській області, втраченого внаслідок обстрілу військ РФ.

"Через вечірні обстріли Дніпропетровської області без світла залишилося близько 40 тисяч сімей у кількох районах області. Менш ніж за годину електропостачання було відновлено по всій території області", – йдеться у повідомленні ДТЕК у фейсбуці у неділю пізно ввечері.

Зазначається, що пошкоджене обладнання не перебуває у власності ДТЕК.

"Всі споживачі зі світлом, ситуація стабілізована", – запевнили у ДТЕК.

Як повідомлялося, напередодні голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що незважаючи на ракетний обстріл російських окупантів з енергетичної інфраструктури області, внаслідок чого міста та ОТГ залишилися без світла, незабаром електропостачання відновлять.

 

 

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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