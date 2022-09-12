Гендиректор МАГАТЕ: На ЗАЕС розпочалися консультації щодо створення зони безпеки

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив на необхідності негайного створення зони ядерної та фізичної безпеки на Запорізькій АЕС, повідомив про початок консультацій з цього приводу.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі вітає це відновлення, водночас він залишається серйозно стурбованим ситуацією на ЗАЕС, доки тривають обстріли. У ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки; консультації з цього питання розпочалися", - повідомила МАГАТЕ у мікроблозі Твіттер.

У МАГАТЕ зазначили, що у суботу відновили резервну лінію електропередач Запорізької АЕС, "що дозволило оператору сьогодні вранці зупинити останній активний реактор ЗАЕС".