У Полтаві частково відновили електропостачання після ракетного обстрілу окупантів, повідомив міський голова Олександр Мамай.

"Шановні полтавці! Електропостачання в громаді частково відновлено. Можна використовувати електроприлади. Перед включенням перевірте їх справність. Поки ситуація нормалізована. Але закликаю вас, будьте уважними! Не нехтуйте тривогами! Бережіть себе! Бажаю тихої ночі", - написав він у телеграм-каналі.