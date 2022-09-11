Незважаючи на обстріл окупантами енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини, в результаті чого область залишилася без світла, вже скоро електропостачання відновлять

Незважаючи на ракетний обстріл російських окупантів енергетичної інфраструктури Дніпропетровської області, внаслідок чого міста та ОТГ залишилися без світла, вже скоро електропостачання відновлять, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Деякі міста та громади області залишилися без світла. Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі. Не можуть змиритися з поразками на полі бою", - написав він у телеграм-каналі, зазначивши, що зараз над відновленням працюють усі служби.

"І ми впораємося. Обновимо все з максимально можливою швидкістю", - написав він.