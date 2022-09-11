Події

20:39 11.09.2022

Окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області, знеструмлено Дергачівську ОТГ

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Окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області, знеструмлено Дергачівську ОТГ

Російські окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області, знеструмлено Дергачівську ОТГ, повідомила пресслужба Дергачівської міської ради.

"Шановні громадяни! Наразі територія громади повністю знеструмлена через те, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури!", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

У пресслужбі закликали мешканців зберігати спокій, бо Харківобленерго працює над відновленням електроенергії.

 

 

 

Теги: #ракета #інфраструктура #харківська_область

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