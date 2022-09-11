Міжнародний аеропорт "Львів" технічно готовий до запуску роботи, залишається питання безпеки – Садовий

Міжнародний аеропорт "Львів" технічно готовий до запуску роботи, залишається питання безпеки, заявив мер міста Андрій Садовий.

"Технічно ми готові до запуску. Залишається питання безпеки, яке сьогодні головне", - написав Садовий у телеграм-каналі.

За його словами, відкриття аеропорту є важливим кроком для зміцнення української економіки.

"Сподіваюся, це розуміють наші міжнародні партнери, зокрема ООН, які можуть надати необхідні гарантії безпеки", - наголосив мер, зазначивши, що влада Львова відкрита для переговорів і зі свого боку зробить усе необхідне для відновлення роботи нашого аеропорту.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури Олександр Кубраков раніше на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), проведеної Фондом Віктора Пінчука, заявляв, що технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки.