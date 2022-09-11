Події

19:43 11.09.2022

У МАГАТЕ підтвердили відновлення резервної ЛЕП до ЗАЕС

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У МАГАТЕ підтвердили відновлення резервної ЛЕП до ЗАЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили про відновлення резервної лінії електропередачі до Запорізької атомної електростанції в окупованому м.Енергодар Запорізької області.

"Резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні було відновлено, забезпечуючи станцію зовнішньою електрикою, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки", - повідомляється в твіттері МАГАТЕ в неділю.

Як повідомлялося, роботу ЗАЕС вночі 11 вересня було повністю зупинено після відновлення ЛЕП, що з'єднує станцію з енергосистемою України.

В "Енергоатомі" розповіли, що останні три доби 6-й енергоблок працював у режимі "острова", забезпечуючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності, оскільки через російські обстріли було пошкоджено всі лінії зв'язку АЕС з енергосистемою України. Увечері в суботу після відновлення працездатності однієї з цих ліній зв'язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України, після чого і було прийнято рішення про відключення енергоблоку №6 та переведення його в найбільш безпечний стан холодного зупину. У разі повторного пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів.

 

 

 

Теги: #магате #леп #заес

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