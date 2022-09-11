Окупанти покидають позиції у Харківській та Луганській областях на вантажівках і викрадених легкових авто

Російські окупанти покидають свої позиції і втікають із награбованим углиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ в результаті успішного контрнаступу українських військ на харківському напрямку, при цьому використовуючи викрадені у місцевих жителів автомобілі, повідомляється в оперативній інформації станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Близько 150 військовослужбовців збройних сил російської федерації виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти похапцем залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях "Камаз", 20 броньованих машинах "Тигр" та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів", - йдеться у зведенні.