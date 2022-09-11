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19:22 11.09.2022

Макрон у розмові з Путіним заявив про необхідність припинення війни в Україні та гарантування безпеки ЗАЕС – Єлисейський палац

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Макрон у розмові з Путіним заявив про необхідність припинення війни в Україні та гарантування безпеки ЗАЕС – Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої засудив продовження війни в Україні і нагадав про свою вимогу її якнайшвидшого припинення, початку переговорів та відновлення суверенітету та територій України, йдеться на сайті Єлисейського палацу.

Як наголошується у повідомленні, Макрон також наполягав на необхідності гарантування безпеки Запорізької АЕС в окупованому м.Енергодар Запорізької області.

"Він нагадав, що російська окупація стала причиною того, що сьогодні цілісність Запорізької електростанції перебуває під загрозою. Він попросив, щоб російські сили відвели своє важке та легке озброєння та щоб виконувались рекомендації МАГАТЕ для гарантування безпеки об'єкту", - розповіли в Єлисейському палаці.

Макрон також надав Путіну оновлену інформацію про глобальну продовольчу безпеку та нагадав, що європейські санкції не поширюються на сільськогосподарську продукцію або на товари, необхідні для сільського господарства.

"Він зазначив, що міжнародні партнери, особливо Росія, несуть спільну відповідальність за забезпечення того, щоб країни, які наражаються на найбільший ризик, продовжували отримувати необхідне їм продовольство. Він попросив президента Путіна забезпечити, щоб домовленість, досягнута Росією з Україною та Туреччиною під контролем ООН, виконувалася таким чином, щоб експортоване зерно діставалося тим, хто його найбільше потребує. З цією метою він наголосив на важливості встановлення ефективної координації в рамках ініціативи FARM, яку Франція здійснила із зацікавленими міжнародними організаціями", - йдеться в повідомленні.

У Єлисейському палаці зазначили, що президент Франції підтримуватиме контакт із президентом України та генеральним директором МАГАТЕ і найближчими днями знову говоритиме з Путіним, "щоб можна було досягти угоди, яка гарантує безпеку Запорізької АЕС".

 

 

Теги: #україна #франція #президенти #заес

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