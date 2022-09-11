Події

12:29 11.09.2022

Стефанчук наступного тижня братиме участь у зустрічі спікерів G7

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Стефанчук наступного тижня братиме участь у зустрічі спікерів G7

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наступного тижня братиме участь у зустрічі спікерів країн G7, де обговорюватиметься питання глобальної системи безпеки у світі.

"Гадаю, що все стосуватиметься... глобальної системи безпеки у світі... Саме це буде головним завданням не лише на Кримській платформі, а й на зустрічі спікерів "Великої сімки", яка відбудеться вже наступного тижня, де я маю можливість представляти Україну", - сказав спікер в ефірі національного телемарафону в неділю.

Теги: #g7 #стефанчук

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