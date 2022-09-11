Визнання Росії державою-спонсором тероризму стане "срібною кулею" для її військової машини - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що визнання Росії державою-спонсором тероризму є найдієвішим та найефективнішим ударом по військовій машині РФ.

Як повідомляє пресслужба українського президента в неділю, відповідну заяву Єрмак зробив під час панельної дискусії щодо запровадження й застосування санкцій проти країни-агресора, що відбулася в межах щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Зазначається, що участь у спілкуванні, модератором якого була голова редакційної колегії Financial Times Джилліан Тетт, також узяв ексрадник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол.

За словами Єрмака, з початку повномасштабного російського вторгнення українська влада, зокрема з допомогою Міжнародної експертної групи з питань санкцій щодо Росії (група Єрмака-Макфола), домоглася запровадження проти Росії та її військово-політичного керівництва надзвичайно суворих санкцій, "проте цього недостатньо, щоб зупинити агресора", тому світ має визнати РФ державою, що підтримує і фінансує тероризм.

"Дуже важливе питання, яке сьогодні стоїть перед нами і над яким ми дуже потужно працюємо. Сьогодні це так звана срібна куля для російської військової машини - визнання Росії країною-спонсором тероризму. Думаю, наступний документ, який ми плануємо видати дуже скоро, стосуватиметься саме цього питання", - сказав Єрмак.

На переконання голови ОП, визнання Росії державою-спонсором тероризму з боку Сполучених Штатів стане "дуже сильним кроком".

Майкл Макфол, який разом із Андрієм Єрмаком очолює Міжнародну експертну групу щодо санкцій, додав, що питання визнання РФ державою-спонсором тероризму варто порушувати постійно. За його словами, доки російська армія перебуває в Україні, Росія щодня має отримувати нові санкції.

Під час дискусії також обговорювалося питання відмови від російських енергоносіїв, яке, на переконання голови ОП, хоч і "складне, але має перспективи просування".

"Безумовно, нашим європейським партнерам непросто. Ми це відчуваємо. Але дуже оптимістичний вигляд мають плани щодо поступової - але вже з доволі чіткими термінами - відмови від російських енергоносіїв. Така мета є, і вони справді мають конкретні плани", - підсумував Єрмак.