Події

11:52 11.09.2022

Визнання Росії державою-спонсором тероризму стане "срібною кулею" для її військової машини - Єрмак

2 хв читати
Визнання Росії державою-спонсором тероризму стане "срібною кулею" для її військової машини - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що визнання Росії державою-спонсором тероризму є найдієвішим та найефективнішим ударом по військовій машині РФ.

Як повідомляє пресслужба українського президента в неділю, відповідну заяву Єрмак зробив під час панельної дискусії щодо запровадження й застосування санкцій проти країни-агресора, що відбулася в межах щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Зазначається, що участь у спілкуванні, модератором якого була голова редакційної колегії Financial Times Джилліан Тетт, також узяв ексрадник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол.

За словами Єрмака, з початку повномасштабного російського вторгнення українська влада, зокрема з допомогою Міжнародної експертної групи з питань санкцій щодо Росії (група Єрмака-Макфола), домоглася запровадження проти Росії та її військово-політичного керівництва надзвичайно суворих санкцій, "проте цього недостатньо, щоб зупинити агресора", тому світ має визнати РФ державою, що підтримує і фінансує тероризм.

"Дуже важливе питання, яке сьогодні стоїть перед нами і над яким ми дуже потужно працюємо. Сьогодні це так звана срібна куля для російської військової машини - визнання Росії країною-спонсором тероризму. Думаю, наступний документ, який ми плануємо видати дуже скоро, стосуватиметься саме цього питання", - сказав Єрмак.

На переконання голови ОП, визнання Росії державою-спонсором тероризму з боку Сполучених Штатів стане "дуже сильним кроком".

Майкл Макфол, який разом із Андрієм Єрмаком очолює Міжнародну експертну групу щодо санкцій, додав, що питання визнання РФ державою-спонсором тероризму варто порушувати постійно. За його словами, доки російська армія перебуває в Україні, Росія щодня має отримувати нові санкції.

Під час дискусії також обговорювалося питання відмови від російських енергоносіїв, яке, на переконання голови ОП, хоч і "складне, але має перспективи просування".

"Безумовно, нашим європейським партнерам непросто. Ми це відчуваємо. Але дуже оптимістичний вигляд мають плани щодо поступової - але вже з доволі чіткими термінами - відмови від російських енергоносіїв. Така мета є, і вони справді мають конкретні плани", - підсумував Єрмак.

Теги: #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:05 11.09.2022
Єрмак обговорив підтримку України з представниками Центру прав людини Рауля Валленберга

Єрмак обговорив підтримку України з представниками Центру прав людини Рауля Валленберга

06:58 11.09.2022
Єрмак пропонує російським бізнесменам добровільно передавати Україні заморожені активи

Єрмак пропонує російським бізнесменам добровільно передавати Україні заморожені активи

22:54 10.09.2022
Гарантії безпеки мають поширюватися на всю територію України

Гарантії безпеки мають поширюватися на всю територію України

21:15 10.09.2022
Єрмак поінформував британських депутатів про ситуацію на фронті, окуповані території, українських військовополонених та нові гарантії з безпеки для України

Єрмак поінформував британських депутатів про ситуацію на фронті, окуповані території, українських військовополонених та нові гарантії з безпеки для України

18:56 05.09.2022
Єрмак закликав Раду Європи підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України

Єрмак закликав Раду Європи підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України

12:12 30.08.2022
ОЕСР має стати одним із ключових гравців у повоєнному відновленні України - Єрмак

ОЕСР має стати одним із ключових гравців у повоєнному відновленні України - Єрмак

17:59 26.08.2022
Єрмак поспілкувався з американським режисером Браяном Фогелем, який планує зняти фільм про війну в Україні

Єрмак поспілкувався з американським режисером Браяном Фогелем, який планує зняти фільм про війну в Україні

17:40 22.08.2022
Києві представлено формат координації політики у сфері безпеки України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини

Києві представлено формат координації політики у сфері безпеки України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини

15:51 20.08.2022
Західна зброя не опиниться у ворога, як це сталося на початку 2000-х з Іраком і Афганістаном – Єрмак

Західна зброя не опиниться у ворога, як це сталося на початку 2000-х з Іраком і Афганістаном – Єрмак

14:19 20.08.2022
Єрмак про обстріл Вознесенська: наше завдання – зробити так, щоб за злочини відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але й їхні діти та онуки

Єрмак про обстріл Вознесенська: наше завдання – зробити так, щоб за злочини відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але й їхні діти та онуки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

ЗСУ на Харківському напрямку розпочали просування на північ, до виходу на держкордон залишається 50 км - Залужний

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, ракета впала біля стадіону

Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

ОСТАННЄ

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

Стефанчук наступного тижня братиме участь у зустрічі спікерів G7

У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ППО збила ворожу ракету над Дніпропетровщиною - голова ОВА

ЗСУ на Харківському напрямку розпочали просування на північ, до виходу на держкордон залишається 50 км - Залужний

Поліцейські документують наслідки російських обстрілів у Дніпрі

Законопроєкт про національні спільноти перебуває на розгляді в європейських інституціях - Стефанчук

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, ракета впала біля стадіону

Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

На Сумщині вночі та вранці в неділю у двох ОТГ пролунали мінометні вибухи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА