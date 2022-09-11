Окупанти обстріляли п’ять ОТГ Сумської області, втрат немає

Російські окупанти за суботу обстріляли 5 ОТГ Сумської області, втрат немає, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, окупанти в суботу після 9:00 тричі здійснили артилерійський обстріл Миколаївської сільської громади.

Також ворог обстріляв із мінометів та артилерії Краснопільську громаду. Близько 15:00 у результаті обстрілу спалахнула стерня на полі площею близько двох гектарів.

Крім того, ворог після 14:00 двічі обстріляв Середино-Будську громаду мінометами 120-мм калібру, ще зафіксовано 15 прильотів із автоматичного гранатомета на станку (АГС) та 16 разів із самохідної артилерійської установки (САУ).

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, вікна сусіднього будинку. Пошкоджено електромережу, розбито городи у людей та автомобіль.

Також ворог обстріляв Великописарівську громаду з артилерії після 14:00.

А Есманську громаду окупанти обстрілювали о 15:20 - з боку РФ прилетіло 4 міни.

Живицький зазначив, що попередньо – без людських втрат.