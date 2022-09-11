Події

07:34 11.09.2022

Миколаїв зазнав потужних обстрілів з боку окупантів, поранено дев’ять людей, четверо досі у лікарні

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Миколаїв зазнав потужних обстрілів з боку окупантів, поранено дев’ять людей, четверо досі у лікарні

Миколаїв зазнав потужних обстрілів з боку окупантів у ніч на неділю, поранено 9 людей, четверо з них перебувають у лікарні, пошкоджено будинки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. За попередніми даними, 9 людей отримали поранення різного ступеня, четверо з них досі перебувають у лікарні", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Він зазначив також, що пошкоджено житлові будинки.

 

 

 

Теги: #миколаїв #руйнування #обстріли

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