Миколаїв зазнав потужних обстрілів з боку окупантів, поранено дев’ять людей, четверо досі у лікарні

Миколаїв зазнав потужних обстрілів з боку окупантів у ніч на неділю, поранено 9 людей, четверо з них перебувають у лікарні, пошкоджено будинки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. За попередніми даними, 9 людей отримали поранення різного ступеня, четверо з них досі перебувають у лікарні", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Він зазначив також, що пошкоджено житлові будинки.