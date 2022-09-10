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22:33 10.09.2022

Данілов: ЗС України зупиняться там, де закінчуватимуться наші інтереси

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Данілов: ЗС України зупиняться там, де закінчуватимуться наші інтереси

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні сили припинять свої наступальні дії там, де закінчуватимуться інтереси України.

"ЗСУ зупиниться там, де закінчуватимуться наші інтереси. І це залежатиме від багатьох обставин", - сказав Данілов в інтерв'ю виданню "Голос Америки" у п'ятницю.

Відповідаючи на запитання, як він бачить процес переговорів України та Росії, Данілов сказав, що це можливе лише після повної деокупації усієї території країни від загарбників.

"Щойно ми звільнимо всю нашу територію, потім ми зможемо про щось з ними говорити", - сказав він.

При цьому секретар РНБО вважає, що якщо Росія залишиться у тому вигляді, в якому вона є, то це лише питання часу, коли вона зможе розпочати ще одну війну.

"Тому наше завдання - зробити Росію такою, щоб у неї не було навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідів, тим більше таким чином, як вона вчинила щодо нашої країни", - наголосив Данілов.

 

 

 

Теги: #інтереси #зсу #данілов

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