Зеленський провів нараду щодо постачання енергії до Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу нараду щодо енергетичної співпраці з Польщею.

"У розвиток учорашніх домовленостей із главою уряду Польщі Моравецьким я провів, як і обіцяв йому, нараду з питань підтримки наших польських братів протягом цієї осені та зими, нашої енергетичної співпраці з Польщею", - сказав він у відеозверненні у суботу ввечері.

"Доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешув – перше місто-рятівник. Дякую тобі, Жешуве. Нагадаю, що це особливе звання було присвоєно Жешуву ще навесні з дуже вагомого приводу – допомога Україні", - зазначив президент.

За його словами, "маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію та забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики. Звичайно, це все можливо за збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією. Працюємо задля необхідних міжнародних рішень для цього".

"Також доручив Кабміну опрацювати можливість термінових поставок Польщі 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз. Ми маємо зараз достатні обсяги для себе і можемо допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими", - заявив президент.