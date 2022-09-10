Події

22:02 10.09.2022

Зеленський провів нараду щодо постачання енергії до Польщі

1 хв читати
Зеленський провів нараду щодо постачання енергії до Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу нараду щодо енергетичної співпраці з Польщею.

"У розвиток учорашніх домовленостей із главою уряду Польщі Моравецьким я провів, як і обіцяв йому, нараду з питань підтримки наших польських братів протягом цієї осені та зими, нашої енергетичної співпраці з Польщею", - сказав він у відеозверненні у суботу ввечері.

"Доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешув – перше місто-рятівник. Дякую тобі, Жешуве. Нагадаю, що це особливе звання було присвоєно Жешуву ще навесні з дуже вагомого приводу – допомога Україні", - зазначив президент.

За його словами, "маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію та забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики. Звичайно, це все можливо за збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією. Працюємо задля необхідних міжнародних рішень для цього".

"Також доручив Кабміну опрацювати можливість термінових поставок Польщі 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз. Ми маємо зараз достатні обсяги для себе і можемо допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими", - заявив президент.

 

 

Теги: #польща #енергія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 10.09.2022
Зеленський привітав із Днем міста Дніпро та Лиман

Зеленський привітав із Днем міста Дніпро та Лиман

21:25 10.09.2022
Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території

Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території

19:47 10.09.2022
Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ із американським істориком Тімоті Снайдером для його майбутньої книги

Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ із американським істориком Тімоті Снайдером для його майбутньої книги

16:31 10.09.2022
Україна може дозволити експорт у вересні 100 тис. тонн вугілля до Польщі - прем'єр

Україна може дозволити експорт у вересні 100 тис. тонн вугілля до Польщі - прем'єр

16:26 10.09.2022
Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами – Зеленський

Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами – Зеленський

07:30 10.09.2022
Розблоковано пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Розблоковано пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

06:58 10.09.2022
Народи, які захищають свободу, мають бути максимально близькими – Зеленський про ситуацію на українсько-польському кордоні

Народи, які захищають свободу, мають бути максимально близькими – Зеленський про ситуацію на українсько-польському кордоні

19:38 09.09.2022
Державних діячів Латвії, Польщі, Чехії та Словенії відзначили на Алеї сміливості у Києві

Державних діячів Латвії, Польщі, Чехії та Словенії відзначили на Алеї сміливості у Києві

17:36 09.09.2022
Зеленський: Україна шукатиме можливості допомогти Польщі в галузі енергетики

Зеленський: Україна шукатиме можливості допомогти Польщі в галузі енергетики

16:16 09.09.2022
Польща зосередиться на вирішенні питання зі скороченням черг на українсько-польському кордоні - Зеленський

Польща зосередиться на вирішенні питання зі скороченням черг на українсько-польському кордоні - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав із Днем міста Дніпро та Лиман

Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території

Підрозділи ЗС України продовжують звільняти населені пункти на півдні та сході країни – Генштаб

Клименко: Від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано 404 випадки незаконного продажу гумдопомоги

Гайдай натякнув на початок деокупації Лисичанська

ОСТАННЄ

Бійці "Азова" знищили ворожу техніку на харківському напрямку

Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris

Єрмак поінформував британських депутатів про ситуацію на фронті, окуповані території, українських військовополонених та нові гарантії з безпеки для України

Окупанти обстріляли "Ураганами" два райони Харкова: одна людина загинула, троє поранені

На деокупованих територіях Печенізької громади можливе загострення ситуації, селищний голова просить мешканців менше перебувати на вулицях

Заступник міністра оборони Маляр закликала не поширювати неперевірену інформацію про деокуповані території

ДБР затримало у Куп'янську одного з колаборантів, який був начальником поліції окупантів у Балаклії

Зеленський поговорив із Макроном про ситуацію на ЗАЕС, а також обговорили перебіг бойових дій та заборону віз для росіян

Блінкен розповів фон дер Ляєн про свій візит до Києва

Окупанти продовжують обстрілювати Харків, почалася пожежа у приватному будинку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА