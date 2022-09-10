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21:15 10.09.2022

Єрмак поінформував британських депутатів про ситуацію на фронті, окуповані території, українських військовополонених та нові гарантії з безпеки для України

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Єрмак поінформував британських депутатів про ситуацію на фронті, окуповані території, українських військовополонених та нові гарантії з безпеки для України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією депутатів парламенту Великої Британії від чотирьох партій, яких поінформував про ситуацію на українському фронті, тимчасово окуповані території, українських військовополонених та нові гарантії з безпеки для України, повідомила пресслужба президента.

"Під час переговорів Андрій Єрмак докладно поінформував делегацію про ситуацію на фронті та розвиток подій. Він наголосив, що важливу роль у недавніх успіхах Збройних Сил України поряд із самовідданістю українських захисників та захисниць відіграла підтримка нашої країни з боку партнерів", - сказано в повідомленні.

У зустрічі взяли участь представники чотирьох політичних сил Великої Британії, зокрема Консервативної, Лейбористської, Ліберал-демократичної та Шотландської національної партії.

Він висловив депутатам подяку за підтримку Україні, яку надає Велика Британія, наголосивши на важливості подальшої активізації такої підтримки.

Окремо сторони обговорили ситуацію на тимчасово окупованих територіях української держави, приділили увагу вкрай важливому питанню звільнення українських військовополонених. У зв'язку з цим українська сторона розраховує на посилення тиску на агресора з боку міжнародної спільноти.

Крім того, Єрмак поінформував партнерів про роботу, яка проводиться з метою напрацювання механізму нових гарантій безпеки для України, без надання яких неможливий постійний мир у Європі та світі загалом. Глава Офісу президента наголосив на важливості ключової ролі Великої Британії в майбутньому механізмі.

Також було порушено питання координації зовнішньополітичної діяльності Києва та Лондона в окремих регіонах, зокрема у Латинській Америці.

"Будемо вдячні за підтримку Великої Британії у зміцненні та розширенні антивоєнної коаліції", – наголосив Єрмак.

Також на зустрічі наголосили на важливості посилення макрофінансової допомоги, чому має сприяти активізація спільної роботи з міжнародними фінансовими інститутами.

Єрмак наголосив також і на важливості посилення санкційного тиску на агресора, а також визнання Росії державою-терористом.

"Росія поводиться як терорист, є терористом і має бути офіційно ним визнана", зазначив він.

 

 

 

Теги: #британія #парламентарії #єрмак

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