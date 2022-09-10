На деокупованих територіях Печенізької громади можливе загострення ситуації, селищний голова просить мешканців менше перебувати на вулицях

Печенізький селищний голова Олександр Гусаров (Харківська обл) просить мешканців населених пунктів, де проходить деокупація, найближчими днями обмежити перебування на вулиці.

"Шановні жителі сіл Артемівка, Борщова, Гарашківка, Ганнівка, Гуслівка, Першотравневе, Мартове, Новий Бурлук, Приморське! Попереджаємо про можливе подальше загострення ситуації на територіях, де відбувається деокупація. Звертаюся до вас з настійним проханням максимально обмежити і триматися ближче до укриття", - написав Гусаров у своєму телеграм-каналі.

"Прошу не ігнорувати це звернення й не пересуватися ні транспортом, ані пішки. Зараз сільчанам необхідно створити умови для роботи Збройних Сил України. Кожен з вас повинен зберегти своє життя для майбутньої перемоги та відбудови сіл і селища Печенізької громади", - додав він.