Події

19:55 10.09.2022

Зеленський поговорив із Макроном про ситуацію на ЗАЕС, а також обговорили перебіг бойових дій та заборону віз для росіян

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Зеленський поговорив із Макроном про ситуацію на ЗАЕС, а також обговорили перебіг бойових дій та заборону віз для росіян

Президент України Володимир Зеленський поговорив із французьким колегою Емманюелем Макроном про ситуацію на Запорізькій АЕС, а також обговорили перебіг бойових дій на українському фронті та заборону віз для росіян.

"Провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном. Поінформував колегу про перебіг бойових дій. Порушив питання заборони віз для росіян. Багато часу було присвячено критичній ситуації на ЗАЕС", - написав Зеленський у мікроблозі твіттер.

Він наголосив, що "наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи – демілітаризація станції".

 

 

 

Теги: #франція #розмова #президенти

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