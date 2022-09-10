Зеленський поговорив із Макроном про ситуацію на ЗАЕС, а також обговорили перебіг бойових дій та заборону віз для росіян

Президент України Володимир Зеленський поговорив із французьким колегою Емманюелем Макроном про ситуацію на Запорізькій АЕС, а також обговорили перебіг бойових дій на українському фронті та заборону віз для росіян.

"Провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном. Поінформував колегу про перебіг бойових дій. Порушив питання заборони віз для росіян. Багато часу було присвячено критичній ситуації на ЗАЕС", - написав Зеленський у мікроблозі твіттер.

Він наголосив, що "наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи – демілітаризація станції".