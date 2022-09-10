Події

19:47 10.09.2022

Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ із американським істориком Тімоті Снайдером для його майбутньої книги

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Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ із американським істориком Тімоті Снайдером для його майбутньої книги

Президент України Володимир Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ з американським істориком Тімоті Снайдером, який планує використати цю розмову у своїй майбутній книзі.

"Про питання свободи, безпеки та вибору, роль правди в політиці та дипломатії говорили сьогодні з професором Єльського університету Тімоті Снайдером. Поділився своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення та Нормандську зустріч 2019 року", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент зазначив, що американський історик планує використати у своїй майбутній книзі фрагменти цієї розмови.

"Вдячний за те, що про Україну та нашу боротьбу за незалежність дізнаються ще більше людей!", - наголосив глава держави.

 

 

 

Теги: #сша #зустріч #зеленський #історик

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