Події

19:39 10.09.2022

Блінкен розповів фон дер Ляєн про свій візит до Києва

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Державний секретар США Ентоні Блінкен поінформував президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про візит до Києва. Сторони обговорили подальшу співпрацю у світлі підтримки України.

Про це у суботу на своїй сторінці у твіттері написала фон дер Ляйєн.

"Вдячна держсекретареві Блінкену за бесіду зі мною про його візит до Києва та за наш обмін інформацією про нашу відповідну допомогу у сфері безпеки та економічної допомоги Україні. ЄС і США єдині в меті та дії. Ми підтримуємо Україну у її мужній боротьбі", - написала вона.

 

 

Теги: #сша #україна #єс #блінкен

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