Блінкен розповів фон дер Ляєн про свій візит до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен поінформував президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про візит до Києва. Сторони обговорили подальшу співпрацю у світлі підтримки України.

Про це у суботу на своїй сторінці у твіттері написала фон дер Ляйєн.

"Вдячна держсекретареві Блінкену за бесіду зі мною про його візит до Києва та за наш обмін інформацією про нашу відповідну допомогу у сфері безпеки та економічної допомоги Україні. ЄС і США єдині в меті та дії. Ми підтримуємо Україну у її мужній боротьбі", - написала вона.