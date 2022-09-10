Клименко: Від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано 404 випадки незаконного продажу гумдопомоги

Правоохоронці продовжують викривати та документувати шахрайські схеми присвоєння благодійних внесків і продажу гуманітарної допомоги, здійснених під прикриттям "волонтерства", заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Волонтерство – незамінна форма допомоги в будь-який час. Люди, які чесно та самовіддано підтримують і рятують потребуючих, заслуговують великої поваги та честі. Особливо зараз, коли волонтерська спільнота своєю невтомною працею робить величезний внесок у Перемогу України. Але, на жаль, авторитет волонтерів використовують шахраї, які привласнюють благодійні внески чи розпродують гуманітарну допомогу. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Національна поліція України зареєструвала 404 таких випадки. 79 осіб вже отримали підозри в межах цих кримінальних проваджень.", - цитує Клименка пресслужба Нацполіції у телеграм-каналі.

Він зазначив, що найпоширенішою схемою залишається незаконний продаж гуманітарної допомоги. Так, раніше було задокументовано випадок незаконного продажу автомобілів військовослужбовцям під прикриттям низки благодійних громадських організацій.

"Військовий у пошуках авто для бойових побратимів натрапив на оголошення благодійного фонду. Однак, як виявилося, за автомобілі потрібно було заплатити – 5500 євро за дві автівки. А от у акті приймання-передачі військовій частині про вартість не можна було згадувати – продавці наполягали писати виключно "безоплатна гуманітарна допомога"", - розповів Клименко.

Як встановили поліцейські, таку схему заробітку використовували двоє чоловіків, які прикривалися багатьма благодійними громадськими організаціями. Серед них – ГО "Незалежні", керівник якої Святослав Літинський є свідком у цьому кримінальному провадженні.

"Один із фігурантів, надаючи документи від ГО "Незалежні", домовлявся із благодійниками про закупку авто за кордоном для потреб військових. Коли автівки доїжджали до кордону з Україною, псевдоволонтери розмитнювали їх через інші благодійні фонди, вказуючи, що ці машини будуть передані в дар військовим частинам ЗСУ", - зазначив Клименко.

Поліцейські в рамках кримінального провадження задокументували ці факти та провели обшуки в організаціях, фондах та приміщеннях осіб, про які згадували фігуранти під час переговорів. Слідчі у процесуальному порядку викликали двох осіб для вручення їм повідомлення про підозру за незаконне використання з метою одержання прибутку гуманітарної допомоги.

"Ці особи понесуть кримінальну відповідальність за свій злочин. Але найгірше в таких історіях – це тінь, яку кидають зловмисники на діяльність справжніх волонтерів. І наша задача полягає в тому, щоб викрити та притягнути до відповідальності кожного, хто прагне використати авторитет благодійників для власного збагачення", - наголосив голова Нацполіції.