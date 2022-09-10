Понад 8 тис. чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон від початку воєнного стану – Держприкордонслужба України

Від початку запровадження в Україні воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тисяч чоловіків, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згідно з повідомленням у фейсбуці, 5,6 тисячі з них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Також від 24 лютого 2022 року зафіксовано "245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн грн".