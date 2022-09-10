Події

09:06 10.09.2022

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 383 дитини, 746 поранено

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У результаті агресії РФ в Україні загинуло 383 дитини, 746 поранено

Станом на 10 вересня зросла кількість дітей, поранених унаслідок збройної агресії РФ – 746 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 10 вересня 2022 року понад 1129 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 746 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харків – 209, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26", – сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

9 вересня в результаті ворожого обстрілу м. Харків поранено трьох дітей віком від 3 до 15 років.

Унаслідок бомбардування та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2480 навчальних закладів, 289 з них зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #україна #діти #жертви #війна

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