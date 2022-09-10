Події

06:58 10.09.2022

Народи, які захищають свободу, мають бути максимально близькими – Зеленський про ситуацію на українсько-польському кордоні

2 хв читати
Народи, які захищають свободу, мають бути максимально близькими – Зеленський про ситуацію на українсько-польському кордоні

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір усунути бар'єри на українсько-польському кордоні, які заважають громадянам і компаніям.

Говорячи про візит до Києва прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, він зазначив у традиційному відеозверненні в п'ятницю ввечері, що "говорили сьогодні також і про нашу двосторонню співпрацю з країнами ЄС. Зокрема, це стосується спрощення процедур на нашому кордоні".

"Маємо обов'язково прибрати бар'єри, які досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими. Відомо, що на українсько-польському кордоні є певні складнощі, є черги", - наголосив президент.

За його словами, він "обговорив це сьогодні з польським прем'єр-міністром – маємо згоду щодо того, як вирішити цю проблематику. Глава уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі"

"Сьогодні обговорили питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу – я звернувся до пана прем’єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для всіх, хто зараз потребує особливої підтримки", - сказав Зеленський.

"І ще один важливий аспект: Польща звернулася до нас із проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики. Звісно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам з першого дня, ми завжди допоможемо", - наголосив президент.

Він нагадав, що "на нашій Алеї сміливості в Києві з'явилися ще дві таблички – з іменами пана президента Латвійської Республіки Левітса і глави польського уряду Матеуша Моравецького. Поступово відзначимо всіх лідерів політики, культури, спорту, бізнесу, які у найважчі півроку з 24 лютого по 24 серпня особисто були в Києві, особисто долучилися до захисту нашої держави".

Теги: #україна #польща #кордон #барєри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:59 10.09.2022
Зеленський попросив блогерів не поспішати з інформацією про результати оборонної операції

Зеленський попросив блогерів не поспішати з інформацією про результати оборонної операції

20:48 09.09.2022
Зеленський обговорив із гендиректором компанії "Байкар" деталі будівництва заводу в Україні

Зеленський обговорив із гендиректором компанії "Байкар" деталі будівництва заводу в Україні

19:38 09.09.2022
Державних діячів Латвії, Польщі, Чехії та Словенії відзначили на Алеї сміливості у Києві

Державних діячів Латвії, Польщі, Чехії та Словенії відзначили на Алеї сміливості у Києві

19:23 09.09.2022
Міністри ЄС погодили виділення Україні додаткових 5 млрд євро допомоги

Міністри ЄС погодили виділення Україні додаткових 5 млрд євро допомоги

18:02 09.09.2022
ЄС продовжить надавати макрофінансову підтримку Україні – Зеленський

ЄС продовжить надавати макрофінансову підтримку Україні – Зеленський

17:36 09.09.2022
Зеленський: Україна шукатиме можливості допомогти Польщі в галузі енергетики

Зеленський: Україна шукатиме можливості допомогти Польщі в галузі енергетики

17:22 09.09.2022
Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у EUR5 млрд

Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у EUR5 млрд

16:37 09.09.2022
Латвія допоможе Україні у відновленні - президент

Латвія допоможе Україні у відновленні - президент

16:23 09.09.2022
Столтенберг: Ми вже говоримо з оборонною промисловістю щодо нарощення виробництва для подальшої допомоги Україні та поповнення власних запасів

Столтенберг: Ми вже говоримо з оборонною промисловістю щодо нарощення виробництва для подальшої допомоги Україні та поповнення власних запасів

16:16 09.09.2022
Польща зосередиться на вирішенні питання зі скороченням черг на українсько-польському кордоні - Зеленський

Польща зосередиться на вирішенні питання зі скороченням черг на українсько-польському кордоні - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі була збита крилата ракета

Зеленський попросив блогерів не поспішати з інформацією про результати оборонної операції

Збройні сили України визволили понад 30 населених пунктів у Харківській області

Українські військові успішно відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів – Генштаб

"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому"

ОСТАННЄ

У Дніпрі була збита крилата ракета

За добу знищено 75 окупантів, 15 одиниць техніки, склад боєприпасів, поромну переправу

Шмигаль та міністр фінансів США обговорили зміцнення фінансових спроможностей України

10 вересня: Цей день в Україні та в світі

Збройні сили України визволили понад 30 населених пунктів у Харківській області

Україна планує увійти в листопад із запасами у ПСГ 14,4-15 млрд куб. м – голова "Нафтогазу"

Порошенко: Під Балаклією загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко

Окупанти обстріляли Київський район Харкова, постраждалих немає

Король Карл III оголосив свого сина Вільяма принцом Уельським

Шмигаль і Моравецький обговорили можливість ремонту та виробництва військової техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА