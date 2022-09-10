Народи, які захищають свободу, мають бути максимально близькими – Зеленський про ситуацію на українсько-польському кордоні

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір усунути бар'єри на українсько-польському кордоні, які заважають громадянам і компаніям.

Говорячи про візит до Києва прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, він зазначив у традиційному відеозверненні в п'ятницю ввечері, що "говорили сьогодні також і про нашу двосторонню співпрацю з країнами ЄС. Зокрема, це стосується спрощення процедур на нашому кордоні".

"Маємо обов'язково прибрати бар'єри, які досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими. Відомо, що на українсько-польському кордоні є певні складнощі, є черги", - наголосив президент.

За його словами, він "обговорив це сьогодні з польським прем'єр-міністром – маємо згоду щодо того, як вирішити цю проблематику. Глава уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі"

"Сьогодні обговорили питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу – я звернувся до пана прем’єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для всіх, хто зараз потребує особливої підтримки", - сказав Зеленський.

"І ще один важливий аспект: Польща звернулася до нас із проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики. Звісно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам з першого дня, ми завжди допоможемо", - наголосив президент.

Він нагадав, що "на нашій Алеї сміливості в Києві з'явилися ще дві таблички – з іменами пана президента Латвійської Республіки Левітса і глави польського уряду Матеуша Моравецького. Поступово відзначимо всіх лідерів політики, культури, спорту, бізнесу, які у найважчі півроку з 24 лютого по 24 серпня особисто були в Києві, особисто долучилися до захисту нашої держави".