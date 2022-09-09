Збройні сили України визволили понад 30 населених пунктів у Харківській області

Збройні сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в п'ятницю.

"Наша армія, розвідка та Служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують. На цей час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області", - сказав він.

"У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей. Дякую всім нашим хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які воюють за Україну!", - заявив президент.