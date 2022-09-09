США запровадили санкції проти іранського міністерства розвідки та його голови

США запровадили обмежувальні заходи проти міністерства розвідки та національної безпеки Ірану та його голови - Сейєда Есмаїла Хатіба, йдеться у заяві американського Мінфіну, поширеній у п'ятницю.

Вашингтон стверджує, що іранське відомство під керівництвом Хатіба стоїть за серією кібератак на США та їхніх союзників, і що воно здійснює їх з 2007 року на державні та приватні організації в усьому світі. У Мінфіні США вважають, що іранське міністерство несе відповідальність, зокрема за атаку в липні 2022 року на комп'ютерні мережі уряду Албанії.

Таким чином, у п'ятницю Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну вносить до санкційного списку саме відомство та його керівника - "за відповідальність чи співучасть, прямо чи опосередковано, у кібердіяльності, яка з достатнім ступенем ймовірності може призвести до значної загрози для національної безпеки Сполучених Штатів".

Занесення до списку санкцій OFAC передбачає заморожування активів і заборону на здійснення транзакцій з цими структурами.