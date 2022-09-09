Події

18:53 09.09.2022

Українські військові успішно відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів – Генштаб

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Українські військові успішно відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України утримують позиції та не дозволяють російським окупантам просуватися вглиб території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Наші воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #зсу

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