Українські військові успішно відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України утримують позиції та не дозволяють російським окупантам просуватися вглиб території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Наші воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне", - йдеться у зведенні.