Події

18:49 09.09.2022

Знищено три пункти управління і 28 об'єктів зосередження живої сили та бойової техніки окупантів – Генштаб

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Знищено три пункти управління і 28 об'єктів зосередження живої сили та бойової техніки окупантів – Генштаб

Авіація Сил оборони завдала понад 10 ударів за минулу добу для підтримки дій наземних угруповань, під час яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили російських окупантів в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше два безпілотні літальні апарати противника.

Ракетні війська й артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

"Вогневого ураження зазнали три пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника. Результати уточнюються", - йдеться у зведенні.

Теги: #генштаб #зведення

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