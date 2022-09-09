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17:19 09.09.2022

Зеленський про розслідування НАБУ щодо можливого присвоєння гумдопомоги керівництвом Запорізької області: Хотів би почути, хто винен і що сталося

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Зеленський про розслідування НАБУ щодо можливого присвоєння гумдопомоги керівництвом Запорізької області: Хотів би почути, хто винен і що сталося

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути деталі розслідування Національного антикорупційного бюро щодо можливого незаконного присвоєння гуманітарної допомоги топчиновниками в Запорізькій області.

"Я знаю про випадок, який був зареєстрований у НАБУ. Вони приходили з обшуком (до чиновників – ІФ) у Запорізькій області. Мені не відомо детально. Наскільки я маю повноваження – я хотів би почути деталі того, хто справді винен, що там відбулося й інші відповіді. Нам важливо знати правду", – заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі та президентом Латвії в Києві в п'ятницю.

Водночас, за його словами, НАБУ мали вже звітувати про перебіг розслідування. "Я можу порушити ці питання, але мені здається, що НАБУ, якщо ми говоримо про цей конкретний кейс, мали самостійно комунікувати з суспільством про деталі події", - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо проведених Національною поліцією напередодні обшуків у волонтерів у Києві та Львові, пов'язаних із можливим присвоєнням благодійних пожертв людей для закупівлі автомобілів на потреби Збройних сил України, президент заявив, що в Україні, незважаючи на війну, кожен громадянин і людина має жити відповідно до чинних законів.

"Україна – держава європейська й демократична. Кожна людина тут, незважаючи на війну, має жити за законом. Для нас дуже важливо, що після 24 лютого вся наша держава об'єдналася. І дуже важливо поважати роботу і волонтерів, і правоохоронних органів, які з першого дня війни гинули", - сказав він.

Як повідомлялося, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України провела низку обшуків у Запоріжжі за фактом імовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку повномасштабного вторгнення РФ. Обшуки було проведено в міськраді, обласній військовій обладміністрації, складських приміщеннях і за адресами проживання причетних до злочину осіб. Пізніше Євген Шевченко, відомий як агент НАБУ, у фейсбуці опублікував інформацію про причетність до реалізації присвоєної гумдопомоги торговельних мереж "АТБ" і "Сільпо".

Раніше в корпорації "АТБ" заявили, що інформація про реалізацію розкраденої гуманітарної допомоги в Запоріжжі та області в мережі "АТБ" не відповідає дійсності, засудили будь-які дії посадових осіб щодо привласнення та нецільового використання гумдопомоги.

Теги: #набу #гумдопомога #запорізька

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