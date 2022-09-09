ГУР Міноборони отримало $5 млн, заарештованих у справі колишнього міністра агрополітики

З ініціативи НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало $5 млн, заарештованих у рамках розслідування кримінального провадження стосовно колишнього міністра аграрної політики та продовольства України, повідомляє САП.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду розглянула та задовольнила клопотання прокурора про зняття арешту з цих коштів та зобов'язала НАБУ спрямувати ці кошти на посилення обороноздатності держави", - йдеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у п'ятницю.

У прокуратурі нагадують, що колишнього главу міністерства підозрюють у заволодінні коштами Аграрного фонду України, виділеними на закупівлю цукру-піску.

"Загалом за перше півріччя поточного року майже 460 млн гривень (застава та заарештовані активи за справами НАБУ та САП) перераховані на потреби Збройних сил України", - інформують у САП.