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13:43 09.09.2022

ГУР Міноборони отримало $5 млн, заарештованих у справі колишнього міністра агрополітики

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ГУР Міноборони отримало $5 млн, заарештованих у справі колишнього міністра агрополітики

З ініціативи НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало $5 млн, заарештованих у рамках розслідування кримінального провадження стосовно колишнього міністра аграрної політики та продовольства України, повідомляє САП.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду розглянула та задовольнила клопотання прокурора про зняття арешту з цих коштів та зобов'язала НАБУ спрямувати ці кошти на посилення обороноздатності держави", - йдеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у п'ятницю.

У прокуратурі нагадують, що колишнього главу міністерства підозрюють у заволодінні коштами Аграрного фонду України, виділеними на закупівлю цукру-піску.

"Загалом за перше півріччя поточного року майже 460 млн гривень (застава та заарештовані активи за справами НАБУ та САП) перераховані на потреби Збройних сил України", - інформують у САП.

 

Теги: #міноборони #сап

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