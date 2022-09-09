Події

12:03 09.09.2022

Росіяни завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади, є постраждалі – Сумська ОВА

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Росіяни завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади, є постраждалі – Сумська ОВА

Російські окупанти в п'ятницю, 9 вересня, вранці завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади, зруйновано приміщення, постраждали люди, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини – сьогодні після 9-ї ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордону України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей", - написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА додав, що повідомить деталі згодом.

Теги: #лікарня #обстріли #сумська_область

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