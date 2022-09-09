Події

09:07 09.09.2022

У Сєвєродонецьку окупанти не можуть організувати роботу комунальних служб і залучають місцевих мешканців безкоштовно прибирати сміття

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У Сєвєродонецьку окупанти не можуть організувати роботу комунальних служб і залучають місцевих мешканців безкоштовно прибирати сміття

У Сєвєродонецьку російські окупанти не можуть організувати роботу комунальних служб і залучають місцевих жителів безкоштовно прибирати сміття, при цьому на камеру телеканалів роблять сюжети про те, що ці роботи нібито оплачуються, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Чисті п'ятниці"? Пропагандистські постановки закінчилися – сміття у Сєвєродонецьку ніхто не прибирав. Окупаційна влада змушує населення щотижня робити це безкоштовно", - написав він у телеграм-каналі.

Гайдай зазначив, що купа сміття залишається у кварталах та на автошляхах міста.

За його словами, упродовж двох із половиною місяців на пропагандистських телеканалах виходили сюжети про прибирання на вулицях Сєвєродонецька.

"Нібито вивозили сміття, яке зібралося за місяці активних бойових дій, понівечені автомобілі, вбирали сліди руйнувань будівель. Запрошували жителів міста на оплачувані роботи з прибирання районів Сєвєродонецька. Вже тоді казали, що грошей за це ніхто не заплатить, а всі роботи завершуються одразу після відключення камери рос-ТБ. Гроші скінчилися. Або їх вкрали, що теж недалеко від істини", - написав він.

Глава ОВА зазначив, що окупаційна влада називає ці дії "акцією, до якої "приєднуються колективи всіх підприємств та установ, які, як і всі жителі Сєвєродонецька, щоп'ятниці виходитимуть для прибирання".

"За людей уже все вирішили: "Зробіть самі, ми вас примушуємо". Нездатність організувати роботу ЖКГ, неспроможність хоча б тимчасово забезпечити місто комунальною технікою, небажання виплачувати зарплати. Що ще сєвєродончанам, що залишилися, подарував "русский мир"? Хіба що вирішувати нічого не треба - все вирішать за тебе", - підсумував Гайдай.

 

 

 

Теги: #жителі #сміття #луганська_область

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