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07:44 09.09.2022

Окупанти за четвер обстріляли три ОТГ Сумської області, а в Шосткінському районі на міні підірвався автомобіль

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Окупанти за четвер обстріляли три ОТГ Сумської області, а в Шосткінському районі на міні підірвався автомобіль

Російські окупанти за четвер обстріляли три ОТГ Сумської області, а в Шосткінському районі на міні підірвався автомобіль, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, за словами голови ОВА, близько 10:00 ранку четверга окупанти почали обстрілювати Краснопільську громаду з території Росії.

"29 мінометних прильотів, 20 прильотів із РСЗВ "Град"", - зазначив він.

Також ворог здійснив 20 мінометних обстрілів в обідній час околиць Бачевська Есманської громади.

Крім того, після 15:00 зафіксовано 8 прильотів з міномета та 15 пострілів з АГС по Зноб-Новгородській громаді.

"Також є інформація про автомобіль, який вибухнув на міні у Шосткінському районі. Деталі згодом", - підсумував Живицький.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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