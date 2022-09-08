Із 1 вересня ЗСУ звільнили від російської окупації понад тисячу квадратних кілометрів України

Із 1 вересня поточного року Збройні сили України звільнили від російської окупації понад тисячу квадратних кілометрів України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Загалом із 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Я вдячний усім українським воїнам, усім, хто бореться за свободу для нашого народу - і на півдні, і на сході, і в боях на фронті, і тим, хто робить свій внесок у нашу перемогу відповідними операціями у тилу ворога. Звільнення нашої землі - це заслуга всіх, хто чітко та вчасно виконує загальний оборонний задум", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Зокрема, сьогодні глава держави подякував бійцям 115-ї окремої бригади територіальної оборони Оперативного командування "Північ", а також бійцям 117-ї окремої бригади територіальної оборони, які діють на напрямку Суджа - Суми, та першій танковій бригаді, яка тримає позиції у напрямку Гомель - Городня.

При цьому Зеленський вкотре закликав усіх, хто інформує суспільство та коментує воєнну ситуацію, аналізувати повну картину воєнних подій.