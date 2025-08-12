Сибіга: Україна не розглядає територіальні поступки Росії

Фото: https://www.facebook.com/story.php?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не розглядає питання територіальних поступок Росії.

"Президент Зеленський вже публічно надав відповідь… Конституція України містить всі відповіді на це ваше запитання. Україна прагне справедливого, всеосяжного, сталого миру, базованого на статуті ООН і нормах міжнародного права", - сказав він на пресконференції у Києві у вівторок, відповідаючи на питання щодо територіальних поступок РФ.

Міністр зазначив, що в присутності його чеського колеги Яна Липавського доречно згадати про наслідки домовленостей у Мюнхені 1938 року.

"Це, власне, те, чого прагне Володимир Путін: політика "Мюнхен-2", продовження Ялтинського світового порядку, який був побудований на поділі сфер впливу", - наголосив він.

За словами міністра, світ має протидіяти цьому спільними мирними зусиллями і спільною твердою реакцією

Окрім того, він зазначив, що в понеділок, 11 серпня, виповнилося рівно 5 місяців з того моменту, коли Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа щодо беззастережного перемир’я.

"Зараз ми повинні почути від російської сторони чітке "Так", для перемир’я в повітрі, на суші та морі, що, знову ж таки, повторююся, відкриє дорогу до подальших мирних перемоги для одержання справедливого миру для України", - сказав він.