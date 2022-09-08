Україна співчуває через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

"З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв'язку з цією непоправною втратою. Наші думки та молитви з вами", - йдеться в твіттері президента України.