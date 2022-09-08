Події

17:09 08.09.2022

Понад 70% українських культурних діячів продовжують свою професійну діяльність, незважаючи на війну

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Понад 70% українських культурних діячів продовжують свою професійну діяльність, незважаючи на війну

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що понад 70% українських культурних діячів продовжують свою професійну діяльність, незважаючи на війну.

"Українці вже реалізували близько 40 міжнародних проєктів у співпраці з більш ніж сотнею партнерських інституцій із 29 країн Європи. Україна долучилась до різних потужних ініціатив, зокрема Європейської премії в галузі літератури. Війна кардинально відредагувала наші плани. Однак, за крайніми соціологічними опитуваннями, понад 70% українських діячів культури, попри повномасштабну війну, продовжують займатись своєю професійною діяльністю", – наводить слова Ткаченка пресслужба міністерства.

За його словами, більшість із них поєднують роботу з волонтерством.

"Наші культурні амбасадори працюють сьогодні у всіх куточках землі, й велика їх кількість зосереджена в Європі", - додав він.

Теги: #війна #діячі_культури

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