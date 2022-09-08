У Мелітополі за трьома адресами зрадників пролунали вибухи - мер

У Мелітополі за трьома адресами зрадників та колаборантів у четвер пролунали вибухи, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Сьогодні вибухи переважно стосуються зрадників... І сьогодні вибухи пролунали за трьома адресами, де саме проживають зрадники. Один – фейковий директор "Водоканалу" Юрій Онищук. Він майже втратив свій будинок, він йому не потрібен - йому в Мелітополі не раді. Одна також квартальна, яка зрадила принципи і тих жителів, які її обрали, і була пособницею щодо проведення фейкового референдуму, який вони (російські окупанти - ІФ) хотіли провести... І третя людина, яка також брала участь в організації, і штаб, де відбувалася організація цього фейкового референдуму", – сказав він в ефірі національного телемарафону #UAразом у четвер.

У телеграм-каналі Федоров також зазначив, що Онищук входив до п’ятірки у списку мелітопольських партизанів.