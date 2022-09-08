Події

16:43 08.09.2022

Блінкен оголосив про виділення Україні та ще 18 країнам Європи військової допомоги на $2 млрд

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Блінкен оголосив про виділення Україні та ще 18 країнам Європи військової допомоги на $2 млрд

Вашингтон надасть Україні та низці країн Європи військову допомогу в розмірі $2 млрд, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Я спрямував $675 млн озброєнь та обладнання із запасів Міністерства оборони США для України, а також додаткові $2,2 млрд для підтримки довгострокових оборонних інвестицій в Україні та 18 сусідніх країнах. Сполучені Штати продовжують стояти з Україною", - написав Блінкен у твіттері.

Наприкінці серпня в Пентагоні повідомляли, що з січня 2021 року США надали Україні допомогу в галузі безпеки на понад $13,5 млрд. Отже, з урахуванням схваленого нового пакета допомоги ця сума перевищила $14 млрд.

Теги: #сша #військова_допомога

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