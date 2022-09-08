Події

12:14 08.09.2022

Двох кулеметників "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході, засуджено до 10 і 15 років позбавлення волі

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Двох кулеметників "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході, засуджено до 10 і 15 років позбавлення волі

За матеріалами Служби безпеки України тюремні строки отримали два кулеметники "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер зазначено, що обох зловмисників було взято в полон під час бойових зіткнень.

"Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно", - інформують у СБУ.

У відомстві уточнюють, що одним зі зрадників є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до пункту збору "мобілізованих" на тимчасово окупованій Луганській області. У травні цього року його взяли в полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району.

"Співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази його вини за трьома статтями Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Другий зрадник, за інформацією української спецслужби, - раніше судимий за наркозлочини житель Луганщини, у 2021 році він вступив до лав так званої народної міліції "ЛНР".

"Він воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Потім брав участь у розграбуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів. Суд визнав його винним за двома статтями ККУ", - наголошується в повідомленні СБУ.

 

Теги: #лнр #увязнення #злочинці

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