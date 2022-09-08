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11:54 08.09.2022

Українська прокуратура повідомила про підозру ще двом капітанам російських суден у незаконному вивезенні зерна через Крим

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Українська прокуратура повідомила про підозру ще двом капітанам російських суден у незаконному вивезенні зерна через Крим

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя повідомлено про підозру ще двом капітанам російських суден, які брали участь у незаконному перевезенні окупантами українського зерна з Криму до третіх країн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, капітани суден "Матрос Кошка" та "Амур-2501" під прапором РФ здійснили шість незаконних заходів та виходів із закритого Севастопольського морського торговельного порту. Підозрювані забезпечували завантаження суден зерном, яке представники країни-агресора незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України, та перевезення його до третіх країн", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в четвер.

В українській прокуратурі наголошують, що, усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітани суден періодично вимикали автоматичну ідентифікаційну систему AIS та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу суден.

"Вони прямували нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого Криму", - уточнюється в повідомленні.

Підозрюваним інкриміновано порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

Теги: #підозра #кораблі #капітан

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