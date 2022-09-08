Події

11:37 08.09.2022

У спецсесії національного мультипредметного тесту візьмуть участь 5,7 тис. абітурієнтів

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У спецсесії національного мультипредметного тесту візьмуть участь 5,7 тис. абітурієнтів

У спеціальній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) візьмуть участь 5,7 тис. абітурієнтів, повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Завершився другий етап підтвердження участі в спеціальній сесії НМТ. Протягом 5-7 вересня 5679 учасників заповнили спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що 10 вересня для кожного учасника спеціальної сесії НМТ на його інформаційній сторінці з'явиться можливість завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проходження ним НМТ у межах спеціальної сесії оцінювання.

У відомстві нагадують, що допуск до тимчасового екзаменаційного центру починається за 30 хвилин і припиняється за 10 хвилин до початку тестування.

Теги: #сесія #нмт

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