У спецсесії національного мультипредметного тесту візьмуть участь 5,7 тис. абітурієнтів

У спеціальній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) візьмуть участь 5,7 тис. абітурієнтів, повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Завершився другий етап підтвердження участі в спеціальній сесії НМТ. Протягом 5-7 вересня 5679 учасників заповнили спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що 10 вересня для кожного учасника спеціальної сесії НМТ на його інформаційній сторінці з'явиться можливість завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проходження ним НМТ у межах спеціальної сесії оцінювання.

У відомстві нагадують, що допуск до тимчасового екзаменаційного центру починається за 30 хвилин і припиняється за 10 хвилин до початку тестування.