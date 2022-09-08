Події

10:01 08.09.2022

Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Слов'янську тіла трьох загиблих

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Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Слов'янську тіла трьох загиблих

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу будинку в Слов'янську (Донецька область) тіла трьох загиблих – двох чоловіків та жінку, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Ніч минула спокійно. Нехай так буде і далі. Але війна поряд. З-під завалів будинку на вул. Торській дістали тіла всіх трьох загиблих - двох чоловіків та жінку", - написав він у фейсбуці.

7 вересня Лях повідомив, що російські окупанти обстріляли Слов'янськ, в результаті в одному з будинків обвалився під'їзд.

Теги: #словянськ

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