Події

09:20 08.09.2022

Окупанти втратили в Україні за добу майже 640 військових, 15 танків, 32 артсистеми та два літаки – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Окупанти втратили в Україні за добу майже 640 військових, 15 танків, 32 артсистеми та два літаки – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили майже 640 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 8 вересня, - приблизно 51 тис. 250 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, минулої доби РФ втратила в Україні 15 танків і 37 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2112 і 4557 відповідно.

За добу в Україні було знищено 32 артилерійські системи окупантів, 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 3 засоби протиповітряної оборони (ППО), 24 одиниці автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та 1 одиницю спецтехніки. Збито 2 літаки, 2 вертольоти та 4 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1226 артсистем, 305 РСЗВ, 159 засобів ППО, 3344 автомобілі та автоцистерни, 110 одиниць спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 239 літаків та 210 вертольотів, збито 884 безпілотники та 214 крилатих ракет.

"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - йдеться у зведенні.

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:42 08.09.2022
За добу ЗС України знищили 108 окупантів, 37 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів на південному напрямку

За добу ЗС України знищили 108 окупантів, 37 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів на південному напрямку

06:51 08.09.2022
РНБО України затвердила санкції проти 606 осіб з керівництва Росії

РНБО України затвердила санкції проти 606 осіб з керівництва Росії

19:58 07.09.2022
Генпрокурор: Порушено справу за фактом можливих тортур і вбивства російськими військовими волонтера з Великої Британії

Генпрокурор: Порушено справу за фактом можливих тортур і вбивства російськими військовими волонтера з Великої Британії

19:36 07.09.2022
Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках

16:56 07.09.2022
Перелом у війні може настати в разі отримання ЗСУ засобів ураження великої дальності - Залужний та Забродський

Перелом у війні може настати в разі отримання ЗСУ засобів ураження великої дальності - Залужний та Забродський

12:31 07.09.2022
ВР має намір поширити статус УБД на осіб, які не служать у ЗСУ, але брали участь у захисті України від агресії РФ

ВР має намір поширити статус УБД на осіб, які не служать у ЗСУ, але брали участь у захисті України від агресії РФ

11:05 07.09.2022
Українські військовослужбовці збили гелікоптер Ка-52 та два безпілотники – ПС ЗСУ

Українські військовослужбовці збили гелікоптер Ка-52 та два безпілотники – ПС ЗСУ

10:35 07.09.2022
Широкомасштабна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань є ефективна діяльність розвідників - Буданов

Широкомасштабна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань є ефективна діяльність розвідників - Буданов

10:19 07.09.2022
Балаклійська міськрада закликає до режиму інформтиші і мовчати про військові операції до офіційних заяв від ЗСУ або МО

Балаклійська міськрада закликає до режиму інформтиші і мовчати про військові операції до офіційних заяв від ЗСУ або МО

09:50 07.09.2022
Перекидання російських військ під Херсон створило можливість для української армії завдати контрудару на Харківщині – звіт ISW

Перекидання російських військ під Херсон створило можливість для української армії завдати контрудару на Харківщині – звіт ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден затвердив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до $675 млн - голова Пентагону

У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова двоє людей загинули, п'ятеро поранені - Синєгубов

Окупанти знову обстрілюють Харків, містян просять перебувати в укриттях

ЗСУ 7 вересня звільнили 400 кв. км Харківщини – ISW

ОСТАННЄ

У Києві зловмисники продавали авто, призначені для ЗСУ

Двох кулеметників "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході, засуджено до 10 і 15 років позбавлення волі

Українська прокуратура повідомила про підозру ще двом капітанам російських суден у незаконному вивезенні зерна через Крим

Байден затвердив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до $675 млн - голова Пентагону

У спецсесії національного мультипредметного тесту візьмуть участь 5,7 тис. абітурієнтів

У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова двоє людей загинули, п'ятеро поранені - Синєгубов

Під ворожим обстрілом іще один район Харкова, є влучення в адмінбудівлю

Окупанти знову обстрілюють Харків, містян просять перебувати в укриттях

Ворог вів масований артобстріл Авдіївки, у Бахмуті влучив у Палац культури, у Костянтинівській громаді – в елеватор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА