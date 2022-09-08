Окупанти втратили в Україні за добу майже 640 військових, 15 танків, 32 артсистеми та два літаки – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили майже 640 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 8 вересня, - приблизно 51 тис. 250 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, минулої доби РФ втратила в Україні 15 танків і 37 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2112 і 4557 відповідно.

За добу в Україні було знищено 32 артилерійські системи окупантів, 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 3 засоби протиповітряної оборони (ППО), 24 одиниці автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та 1 одиницю спецтехніки. Збито 2 літаки, 2 вертольоти та 4 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1226 артсистем, 305 РСЗВ, 159 засобів ППО, 3344 автомобілі та автоцистерни, 110 одиниць спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 239 літаків та 210 вертольотів, збито 884 безпілотники та 214 крилатих ракет.

"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - йдеться у зведенні.