Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито сімох людей, поранені двоє

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області було вбито 7 людей, ще двоє отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 особи отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.